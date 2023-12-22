Бывший шведский застройщик Bonava согласовал четыре проекта в Петербурге

По оценкам экспертов, общая сумма инвестиций в эти проекты составит около 10-11 млрд рублей.

Бывшая шведская компания Bonava согласовала реализацию четырёх новых проектов в Выборгском и Невском районах Петербурга. По оценкам экспертов, общая сумма инвестиций в эти проекты составит около 10-11 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА).

Один из проектов предусматривает строительство жилого комплекса на проспекте Тореза, 42, общей площадью 25 тыс. кв.м. Ещё один ЖК комфорт-класса площадью 8,8 тыс.к.в.м на 163 квартиры планируется на улице Матроса Железняка, 41. В нём будет также функционировать детский сад на 220 мест.

В районе пересечения улиц Ольги Берггольц и Пинегина появится ЖК с 275 квартирами общей площадью 15,8 тыс.кв.м. Там также будет детский сад на 60 мест. Вблизи улицы Ткачей, около метро "Елизаровская", планируется возведение восьмиэтажного жилого комплекса на 348 квартир общей площадью 18 тыс. кв.м. с детским садиком на 100 мест.

Ранее стало известно, в каких районах Петербурга планируют возводить элитное жильё.

Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга