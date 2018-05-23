Возраст молодых матерей, родивших первенцев, понижен до 19 лет

25 октября петербургский губернатор Александр Беглов подписал Закон "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга".
Согласно нему, единовременная денежная компенсация в 52 тысячи рублей будет полагаться женщинам в возрасте от 19 до 24 лет, если они родили первенцев в период с 1 января 2020 года.
На данный момент текст закона предполагал выплачивать деньги женщинам от 20 лет.
Ранее мы рассказывали про всегда беременную британку. Женщина ждет уже 22-го ребенка.
Фото: pixabay
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