В Петербурге снизили возраст молодых мам для получения компенсации на первого ребенка

Речь идет о петербурженках от 19 до 24 лет.

В понедельник, 12 октября, стало известно, что в Северной столице снизили возраст молодых мам, которые могут получить единовременную компенсационную выплату. Об этом сообщают пресс-службе Смольного.

Речь идет о петербурженках 19 лет. Если горожанки в этом возрасте родили первенца с 1 января этого года, то они могут рассчитывать на получения единовременной компенсационной выплаты.

Напомним, что ранее компенсация была доступна молодым мамам в возрасте от 20 лет.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура Петербурга потребовала восстановить на работе одинокую мать.

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