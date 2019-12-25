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В Петербурге снизили возраст молодых мам для получения компенсации на первого ребенка
Сегодня, 14:04
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге снизили возраст молодых мам для получения компенсации на первого ребенка

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Речь идет о петербурженках от 19 до 24 лет.

В понедельник, 12 октября, стало известно, что в Северной столице снизили возраст молодых мам, которые могут получить единовременную компенсационную выплату. Об этом сообщают пресс-службе Смольного.

Речь идет о петербурженках 19 лет. Если горожанки в этом возрасте родили первенца с 1 января этого года, то они могут рассчитывать на получения единовременной компенсационной выплаты.

Напомним, что ранее компенсация была доступна молодым мамам в возрасте от 20 лет.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура Петербурга потребовала восстановить на работе одинокую мать.

Фото:pixabay

Теги: единовременная выплата, молодые мамы, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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