Почти 4 тыс. молодых мам из Петербурга стали участницами программы "Содействие занятости"

Женщины в декрете имеют возможность повысить свою квалификацию или выбрать новый карьерный путь.

В образовательной программе нацпроекта "Демография" – "Содействие занятости" задействованы почти 4 тыс. женщин в декрете из Петербурга. Молодым мамам предоставляется возможность освоить новую профессию или повысить действующую квалификацию, при этом продолжая воспитывать детей. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Программу, которая стартовала 2 года назад, выбирают женщины, вынужденные изменить прежний график работы с появлением ребёнка, а также те, кто уделяет больше внимание развивающим занятиям с малышами. Также проект стал популярным среди безработной молодежи и людей предпенсионного возраста.

Всего в программе представлено 900 образовательных программ. Основная часть обучения ведётся дистанционно, а лекции можно не только читать, но и прослушивать, например – во время прогулки с коляской. Как отмечает начальник отдела профессионального обучения Центра занятости населения Светлана Заверетнева, наибольшей популярностью пользуются такие направления, как работа с недвижимостью, маркетплейсы, деловой английский язык, рабочие профессии.

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