Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Петербурге

Больше всего вакансий с высокой зарплатой в Петербурге предлагают компании из сферы строительства (21%) и IT (18%).

В Петербурге с начала года средняя зарплата выросла на 3%. Об этом 15 ноября сообщают аналитики "HeadHunter Северо-Запад".

Сейчас медианная зарплата в Петербурге составляет порядка 64 тыс. рублей. Медианная зарплата — та, меньше которой и больше которой запрашивают по 50% соискателей. Петербургские работодатели в среднем предлагают зарплату на 16% больше, чем компании из других городов России. В то же время в ноябре петербуржцам доступны порядка 1400 высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 260 тыс. рублей и выше.

Больше всего вакансий с высокой зарплатой в Петербурге предлагают компании из сферы строительства (21%) и IT (18%). Также хорошую зарплату можно найти в вакансиях компаний из финансового сектора, розничной торговли, автобизнеса, маркетинга и промышленности.

Сейчас в Петербурге ищут разведчика в детективное агентство с зарплатой до 500 тыс. рублей и Ruby on Rails разработчика с зарплатой до 400 тыс. рублей. Также требуются продюсер видеоигр и старший аналитик (до 350 тыс.), шеф-повар (до 300 тыс.), заместитель директора частной гимназии (от 250 тыс.), а также коммерческий директор, системный аналитик и сервисный инженер (от 200 тыс.). Руководителю товарного направления сезонных товаров готовы платить от 220 тыс., а PR-менеджеру — от 4000 евро.

Фото: Piter.tv