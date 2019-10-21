Всегда беременная: В Британии женщина ждет 22 ребенка

Ранее женщина заявляла, что больше не будет рожать и остановится на 21 ребенке.

В Британии 44-летняя самая многодетная мать снова беременна.

Сью Рэдфорд сейчас 44 года и у них с мужем 21 ребенок. Не так давно, после рождения младшего, Сью сделала заявление, что больше не будет рожать детей. Но ее планам сбыться не удалось, женщина снова беременная и они всей своей огромной семьей ждут появления 22 ребенка.

Семья Рэдфордов большая и дружная. Они не получают от государства пособия, а полностью обеспечивают себя сами. У семьи есть небольшая пекарня, где работают супруги и старшие дети. А также доход приносит YouTube канал, где женщина и поведала о своей 22 беременности.

Изначала супруги хотели остановиться на 9 детях, но потом передумали. Впрочем, они не собирались рожать и 20 и 21 ребенка. Эта семья по праву считается самой многодетной в Британии. Но самой многодетной женщиной в Мире является 40-летняя Мариам Набатанзи (Mariam Nabatanzi) из Уганды. У нее в 36 лет было уже 44 ребенка. После рождения последней двойни муж сбежал из семьи, и женщина растит детей одна.

Видео: YouTube/The Radford Family