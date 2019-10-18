Самая многодетная мать в мире, у которой 44 ребенка, воспитывает детей одна

В свои 36 лет у женщины ,было уже 44 ребенка. Муж сбежал из семьи, когда родились последние близнецы.

В Уганде медики помогли самой многодетной женщине планеты больше не рожать детей.

40-летняя Мариам Набатанзи (Mariam Nabatanzi) из Уганды по праву считается самой многодетной матерью на планете. Сама она родом из бедной многодетной семьи. Замуж ее выдали в 12 лет за мужчину старше ее на 28 лет. Уже в 13 лет она стала матерью двойняшек.

Но как выяснилось позднее, Мариам страдает редкой генетической аномалией, у нее одновременно созревает несколько яйцеклеток постоянно. Изначально женщина хотела иметь 5-6 детей. В 23 года у нее было уже 25 детей. Женщина неоднократно обращалась к медикам, чтобы перестать рожать. Но врачи ей категорически не велели принимать противозачаточные средства из-за особенностей организма.

Когда женщине исполнилось 36 лет, она родила очередных близнецов. Роды закончились трагически, один из младенцев умер при родах. Муж Мариам после рождения последних детей сбежал из семьи. Теперь его имя проклято в семье. Зато врачи, наконец, помогли женщине и сделали ей операцию по "перевязке труб".

Чтобы прокормить и одеть детей женщина берется за любую работу. Старший 23-летний сын бросил учебу, чтобы помогать матери. Несмотря на нищету, Мариам хочет дать детям и достойное образование. В лачугах на стенах висят фотографии ее детей-учеников. Для женщины это самая большая гордость.

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Видео: Kenya CitizenTV

Фото: The Sun