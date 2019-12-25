До 1 октября петербуржцы могут сделать выбор в пользу социальных льгот вместо денежной компенсации

Льготникам Петербурга и Ленобласти, которые выбрали денежную компенсацию вместо получения бесплатных лекарств в пакете соцуслуг, приходится самим приобретать необходимые препараты. Как сообщил вице-губернатор Олег Эргашев в своём Telegram, такое решение принимают 3/4 пациентов из двух регионов. Им предоставят возможность изменит свой выбор до 1 октября 2022 года.
Чиновник отметил, что в Росздравнадзор и Комздрав города регулярно поступают обращения от льготников, которым необходима терапия, при этом они оказались от набора соцуслуг.
Чтобы снова получать лекарства в 2023 году, необходимо обратиться с заявлением в МФЦ или ПФР до конца сентября. Это можно сделать и онлайн через Единый портал госуслуг и "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР.
Ранее мы сообщили о том, что макет единой квитанции ЖКХ утвердили в Петербурге.
Фото: Pxhere
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