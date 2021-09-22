Возобновлены работы по демонтажу торгового комплекса на Гаккелевской улице

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) принял решение о немедленном возобновлении работ по демонтажу незаконно установленного комплекса на Гаккелевской улице.

В среду, 9 августа, на Гаккелевской улице, д. 34, вновь взяты в работу демонтажные операции, направленные на устранение незаконно размещенного торгового комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе ККИ.

Это произошло после того, как судебное решение, вступившее в силу 8 августа, отклонило договор аренды земельного участка, на котором был возведен спорный трехэтажный торговый центр.

Важно отметить, что судебное решение отклонило предыдущие обеспечительные меры, что дает основание для продолжения операций по освобождению участка.

В связи с предстоящими демонтажными работами, могут возникнуть временные неудобства, связанные с шумом и строительной пылью. В этой связи, Комитет призывает местных жителей Приморского района к пониманию и сотрудничеству, подчеркивая, что все усилия будут приложены для максимально быстрого завершения операций.

Ранее сообщалось, что СК проверит законность сноса здания бывших "Казарм мастеровых и рабочих людей" на Заозерной улице.

Видео: Комитет по контролю за имуществом