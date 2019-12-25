Эксперты прокомментировали возможную дератификацию договора о запрете ядерных испытаний

По мнению авторов поста, отказом от ратификации Россия уравнивает свое положение с США.

В Госдуме РФ рассмотрят вариант дератификации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Новость прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

По мнению авторов поста, отказом от ратификации Россия уравнивает свое положение с США, которые подписали ДВЗЯИ сразу, как только для этого появилась возможность, но так его и не ратифицировали. Они отметили, что американцы придерживаются соглашения, проводя на полигонах эксперименты, не предусматривающие ядерного взрыва, однако юридически не имеют никаких препятствий к тому, чтобы провести реальные испытания.

Замглавы МИД Сергей Рябков вполне корректно обозначил цель происходящего: "Президент сказал, что отзыва ратификации будет достаточно. Мы тоже этим руководствуемся. Мы рассчитываем, что сигнал до Вашингтона дойдет", – сообщил Рябков. По сути, это возвращение к языку сигналов Холодной войны, который худо-бедно но хранил планету от больших войн на протяжении двух поколений. Telegram-канал "Мейстер"

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