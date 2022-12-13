В бюджет Ленобласти поступило 15,7 млн рублей за счет штрафов на возмещение ущерба природе

Благодаря разделению территорий в регионе на охотугодья, правительство имеет возможность контролировать ситуацию.

На аппаратном совещании правительства 47-ого региона обсудили промежуточные итоги подходящего к концу охотничьего сезона. Как было отмечено в ходе мероприятия, в казну Ленобласти поступило 15,7 млн рублей благодаря штрафам на возмещение ущерба природе. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, разделение территории на охотугодья помогает определить юридических лиц, несущих ответственность за нарушения, и оперативно контролировать ситуацию.

За прошедший год в Ленинградской области состоялось 2 084 выездных обследования угодий, при этом 91,4% нарушителей были привлечены к ответственности по 295 протоколам.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти благоустроили 75 общественных пространств за год.

Фото: правительство Ленобласти