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В бюджет Ленобласти поступило 15,7 млн рублей за счет штрафов на возмещение ущерба природе
Сегодня, 9:53
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В бюджет Ленобласти поступило 15,7 млн рублей за счет штрафов на возмещение ущерба природе

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Благодаря разделению территорий в регионе на охотугодья, правительство имеет возможность контролировать ситуацию.

На аппаратном совещании правительства 47-ого региона обсудили промежуточные итоги подходящего к концу охотничьего сезона. Как было отмечено в ходе мероприятия,  в казну Ленобласти поступило  15,7 млн рублей благодаря штрафам на возмещение ущерба природе. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, разделение территории на охотугодья помогает определить юридических лиц, несущих ответственность за нарушения, и оперативно контролировать ситуацию. 

За прошедший год  в Ленинградской области состоялось 2 084 выездных обследования угодий, при этом 91,4% нарушителей были привлечены к ответственности по 295 протоколам.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти благоустроили 75 общественных пространств за год.

Фото: правительство Ленобласти

Теги: ленинградская область, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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