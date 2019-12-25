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Возлюбленным из Соснового Бора дали 18 лет на двоих за продажу наркотиков
Сегодня, 18:46
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lizapoluda

Возлюбленным из Соснового Бора дали 18 лет на двоих за продажу наркотиков

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Дилеры уже успели заработать 3500 рублей на нелегальной торговле.

Паре из Соснового Бора вынесен приговор по делу о покушении на сбыт и продажу наркотических веществ.  Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, в январе 2020 года в квартире 37-летнего мужчины и 44-летней женщины были найдены 0,96 грамма синтетического наркотика. Такое же количество уже было продано: за сделку дилеры заработали 3500 рублей. 

Таким образом, мужчина приговорен к 10,5 годам колонии, а его возлюбленная проведет за решеткой 7,5 лет.

Ранее мы рассказали о четырех полицейских из Петербурга, которых подозревают в том, что они находили проституток для желающих попробовать наркотики

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, ленинградская область, сосновый бор
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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