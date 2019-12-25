Четырех полицейских из Петербурга подозревают в том, что они находили проституток для желающих попробовать наркотики

На данный момент расследование продолжается.

Оперативники Управления собственности безопасности Главка задержали четверых сотрудников уголовного розыска Центрального района. Они подозреваются в получении взятки и превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По версии оперативников, сотрудники могут быть причастны к противоправных действиям в отношении петербуржца, которого задержали в январе 2020-го года по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Мужчина рассказал, что ранее он познакомился с девушкой легкого поведения на сайте знакомств. Она предложила ему употребить наркотики. Когда пара пришла к месту закладки наркотиков, его встретили полицейские. По имеющимся данным, правоохранители получили от гражданина 100 тыс рублей за то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности. Кроме того, полицейские оказывали на мужчину всяческое давление.

По информации Управления собственной безопасности, сотрудники специально приискивали женщин легкого поведения и выходили на тех, кто хочет употребить наркотики.

По имеющимся материалам возбудили два уголовных дела. Трое подозреваемых задержаны, еще одному выписали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей. По результатам проверки будет решаться вопрос об их увольнении.

Фото: Piter.TV