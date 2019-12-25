В Петербурге прошло возложение цветов к бюсту Василия Маргелова

По случаю Дня ВДВ в сквере имени генерала состоялось торжественное шествие.

Во вторник, 2 августа, в Северной столице прошла торжественная церемония в честь Дня ВДВ. Военнослужащие, ветераны боевых действий, волонтёры и представители юнармии собрались в сквере имени В. Ф. Маргелова, чтобы возложить цветы к бюсту известного командующего. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Также в церемонии приняли участие власти Петербурга, руководитель Союза десантников РФ по СЗФО Александр Турков и внук генерала Михаил Маргелов. В речах выступающих прозвучали слова о мужестве воинов-дестантников и их роли в истории.

В завершение церемонии по скверу торжественным маршем прошлась рота почетного караула.

Ранее мы сообщили о том, что водоканал Петербурга защитит фонтаны в День ВДВ.

Фото: Правительство Петербурга