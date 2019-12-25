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В Петербурге прошло возложение цветов к бюсту Василия Маргелова
Сегодня, 13:14
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В Петербурге прошло возложение цветов к бюсту Василия Маргелова

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По случаю Дня ВДВ в сквере имени генерала состоялось торжественное шествие.

Во вторник, 2 августа, в Северной столице прошла торжественная церемония в честь Дня ВДВ. Военнослужащие, ветераны боевых действий, волонтёры и представители юнармии собрались в сквере имени В. Ф. Маргелова, чтобы возложить цветы к бюсту   известного командующего. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Также в церемонии приняли участие власти Петербурга, руководитель Союза десантников РФ по СЗФО Александр Турков и внук генерала  Михаил Маргелов. В речах выступающих прозвучали слова о мужестве воинов-дестантников и их роли в истории. 

В завершение церемонии по скверу торжественным маршем прошлась рота почетного караула.

Ранее мы сообщили о том, что водоканал Петербурга защитит фонтаны в День ВДВ.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: бюст василия маргелова, день вдв, праздник, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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