Также дети могут приобрести в аппарате "Ирландский виски".

Возле российской школы обнаружили кофейный аппарат с "кофе с виски". Об этом сообщается в Telegram-канале "Подъем". Известно, что вендинговый аппарат установлен около пятой школы в станице Пластуновской Краснодарского края. Устройство предлагает клиентам приобрести такие напитки как "Ирландский виски" и "Кофе с виски". В компании, ответственной за установку аппарата, заявили, что в напитках по-настоящему не содержится алкоголя. Бизнесмены добавили, что "виски" в наименовании товара - это маркетинговый ход.

Никакого алкоголя в кофейном аппарате быть не может. К нам обращалась одна женщина, техник с ней встречался, показывал содержание автомата, открывал все. представитель компании

В компании готовы изменить указанные на ценниках формулировки, если с такой просьбой к ним обратятся недовольные родители. Пока что жалоб на работу аппарата не поступало.

Нутрициолог назвала правила безопасного для здоровья употребления кофе.

Фото и видео: Telegram / Подъем