Возле поворота на Красный Бор отдыхают гуси и лебеди после перелета: видео

В Сети комментаторы шутят, что сейчас на трассе М-10 образуется пробка: горожане захотят посмотреть на белокрылых птиц.

На трассе М-10, возле поворота на Красный Бор, сотни гусей и лебедей отдыхают после длительного перелета. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" 3 апреля.

В Сети комментаторы шутят, что сейчас там образуется пробка: горожане захотят посмотреть на белокрылых птиц. Но некоторые пользователи переживают, что в Красный Бор приедут охотники, чтобы пострелять в гусей и лебедей.

Ранее на Piter.tv сообщили, каких птиц можно встретить в городе весной. Горожане могут увидеть тундрового лебедя, белолобого гуся, гуменника.

Видео: "ВКонтакте" / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"