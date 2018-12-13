Возле музея Горного института состоялось торжественное присвоение имён патрульным катерам полиции

Один из катеров будет носить имя дважды Героя СССР, летчика, генерала-майора авиации, почетного гражданина Санкт-Петербурга Алексея Ефимовича Мазуренко. Второй катер назвали в честь Сергея Алексеевича Кострыкина. С 2008 года он возглавлял линейный отдел МВД России в аэропорту Пулково.

Возле музея Горного института прошло торжественное присвоение имён патрульным катерам полиции "Мазуренко" и "Кострыкин". Видео с торжественного мероприятия Piter.TV прислали очевидцы.

Один из катеров будет носить имя дважды Героя СССР, летчика, генерала-майора авиации, почетного гражданина Санкт-Петербурга Алексея Ефимовича Мазуренко. Пятнадцать лет своей жизни он посвятил работе в органах внутренних дел в должности директора Дворца культуры милиции. Алексей Мазуренко прошел всю Великую Отечественную с ее первых дней.

Второй катер назвали в честь Сергея Алексеевича Кострыкина, который пришел в ОВД в 1980-ом году, через 10 лет встал на стражу воздушных ворот Северной столицы, а в сентябре 2008 возглавил линейный отдел МВД России в аэропорту Пулково. В апреле 2016 года он был назначен на должность начальника управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Видео: Piter.TV