Возле "Юбилейного" может появиться единое культурно-спортивное пространство

Центр киберспорта, волны для серфинга, культурная площадка. Что еще может быть в новом пространстве?

Собственники дворца спорта "Юбилейный" разработали план развития прилегающей территории, узнал "Петербургский дневник". Рядом с главной ареной и ледовыми площадками может появиться единое пространство, где можно будет заниматься спортом и культурно проводить время.

С конкретным проектом владельцы "Юбилейного" пока не определились. В архитектурном бюро признались, что на данный момент нет даже архитектурного эскиза, поэтому сложно сказать, какой из проектов в итоге будет основным.

Идея создания нового культурно-спортивного пространства на проспекте Добролюбова появилась давно. Ей мешала площадка "Метростроя", занимавшаяся строительством выхода станции "Спортивная-2", однако с 2015 года на освободившуюся территорию снова потекли проекты обустройства.

Эксперты считают, что пространство должно быть гармоничной и экологичной средой для города и человека. Современная архитектура в исторической части города сможет объединить разнообразие стилей старых и новых зданий. Также в новом пространстве считают важным задействовать акваторию Невы: там, возможно, получится организовать искусственные волны для серфинга.

Ранее мы писали, что Новую Голландию признали лучшей практикой сохранения культурного наследия.

Фото: Piter.tv