Новую Голландию признали лучшей практикой сохранения культурного наследия

Отреставрированный памятник архитектуры получил престижную мировую премию.

1 октября в Новой Голландии торжественно откроется памятная доска, увековечившая победу Петербурга в одной из престижных всемирных премий, сообщает комитет по инвестициям.

Северная столица стала лауреатом премии в сфере сохранения наследия "The Jean-Paul-L"Allier Prize". Это награду город получил в июне 2019 года на конгрессе Организации городов всемирного наследия. Премия поощряет лучшие практики и достижения, связанные с сохранение объектов наследия в городской среде.

В номинации Петербурга представили пять проектов: Новую Голландию, Севкабель Порт, Планетарий №1, креативное пространство "Ткачи" и сестрорецкое пространство "Петровский Арсенал".

Развитие территории острова "Новая Голландия" – петербургский проект, созданный для восстановления памятника архитектуры. Историческое место стало новым общественным пространством и, по совместительству, визитной карточкой города.

Полная реставрация Новой Голландии завершится до 2025 года.

Ранее cтало известно, кто сыграет Юлию Началову в биографическом фильме.

Фото: piter.tv