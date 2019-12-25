Речь идет о бомбардировщиках, которые способны нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что рядом с Петербургом пролетели стратегические бомбардировщики США. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные Пентагона.

По некоторым данным, два стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress совершили полёт над Финским заливом в 180 км от города в минувший понедельник, 15 июня. В Пентагоне отметили, что полёты прошли в рамках военно-морских учений, которые проводятся странами НАТО.

Известно, что B-52H Stratofortress способны нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

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