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К параду Победы впервые украсят Миллионную улицу и Большую Морскую
Сегодня, 14:56
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IRINA_CHALKINA

К параду Победы впервые украсят Миллионную улицу и Большую Морскую

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Украшать Петербург начали в понедельник, 15 июня.

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что к параду Победы впервые украсят Миллионную улицу и Большую Морскую. Об этом сообщает Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга.

Отмечается, что к 24 июня в Северной столице украсят порядка 110 адресов. На улицах Северной столицы появятся знамена Победы и флаги России. Известно, что 19 июня специалисты разместят основное оформление.

В комитете заявили, что впервые в Петербурге будет украшена Миллионная улица, Большая Морская улица, Потемкинская улица и участок Лиговского проспекта.

Ранее мы сообщали о том, что во Всеволожском районе проходит авиаподготовка к параду Победы.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество, парад победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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