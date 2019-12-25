Украшать Петербург начали в понедельник, 15 июня.

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что к параду Победы впервые украсят Миллионную улицу и Большую Морскую. Об этом сообщает Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга.

Отмечается, что к 24 июня в Северной столице украсят порядка 110 адресов. На улицах Северной столицы появятся знамена Победы и флаги России. Известно, что 19 июня специалисты разместят основное оформление.

В комитете заявили, что впервые в Петербурге будет украшена Миллионная улица, Большая Морская улица, Потемкинская улица и участок Лиговского проспекта.

Ранее мы сообщали о том, что во Всеволожском районе проходит авиаподготовка к параду Победы.

Фото:Piter.TV