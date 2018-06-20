Возле Кудрово произошла авария с участием автобуса

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Днем 11 апреля возле железнодорожного переезда, прямо перед въездом в Кудрово произошла авария с участием автобуса. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что участники ДТП полностью перегородили дорогу по одному из направлений. Другим автомобилистам приходится выезжать на встречную полосу, чтобы проехать.

Если внимательно посмотреть ролик, то можно увидеть, что автобус застрял под шлагбаумом. Впереди едет поезд, но это не останавливает водителей. Другой пассажирский автобус проезжает ж/д переезд в нескольких метрах от приближающегося поезда. По предварительной информации никто не пострадал.

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Видео: Piter.TV