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В Сосновой Поляне иномарка "протащила на капоте" сбитого ребенка
Сегодня, 19:43
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IRINA_CHALKINA

В Сосновой Поляне иномарка "протащила на капоте" сбитого ребенка

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В результате школьник получил травмы средней тяжести.

В среду, 10 апреля, в Сосновой Поляне иномарка "протащила на капоте" сбитого ребенка. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на улице Пограничника Гарькавого, 39. Школьник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев, женщина за рулем автомобиля не заметила ребнка. 

Женщина ехала, разговаривая по телефону, и не заметила ребенка на пешеходном переходе

рассказывает очевидец

В итоге горожанка "протащила на капоте" несколько метров несовершеннолетнего. В результате школьник получил травмы средней тяжести.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что На перекрестке Большого Проспекта произошла массовая авария с автобусом 

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

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Теги: дтп, женщина сбила ребенка, новости спб, происшествия, сосновая поляна дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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