В среду, 10 апреля, на перекрестке Большого Проспекта произошла массовая авария с автобусом. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что черный "Хендай" резко повернул перед общественным транспортом.
Хундай исполнил непонятный кульбит перед автобусом на перекрестке Большого Проспекта П.С. и Ижорской улицы, а Автобус не подкачал, закинул Хундая в припаркованные Вольво и БМВ
рассказывает автолюбитель
О пострадавших пока никакой информации нет. На кадрах видно, что у одной из машин имеются серьезные повреждения: выбиты стекла, разбит бампер, помято крыло автомобиля.
На месте работают сотрудники полиции.
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Фото:дтп и чп петербург/вк
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