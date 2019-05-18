Возле "Галереи" за месяц зафиксировали три тысячи нарушений ПДД

На фасаде здания установлены три камеры.

За месяц около ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга обнаружили более 3 тыс. нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба "Городского мониторингового центра".

Нарушителей выявили при помощи стационарного комплекса фотовидеофиксации. На фасаде торгового центра установлены три поворотные камеры, которые непрерывно следят за водителями и фиксируют нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств, а также за движением легковых автомобилей по полосе, предназначенной для общественного транспорта.



Проект по автоматической фиксации был запущен месяц назад. Ранее за нарушением ПДД на это участке следили мобильные комплексы. Они и сейчас продолжают мониторинг, но не способны выявить все нарушения.



Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские водители более 2,6 тыс. раз нарушили правила остановки в ноябре.

Видео: vk.com/spb112