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Возле "Галереи" за месяц зафиксировали три тысячи нарушений ПДД

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На фасаде здания установлены три камеры.

За месяц около ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга обнаружили более 3 тыс. нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба "Городского мониторингового центра". 

Нарушителей выявили при помощи стационарного комплекса фотовидеофиксации. На фасаде торгового центра установлены три поворотные камеры, которые непрерывно следят за водителями и фиксируют нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств, а также за движением легковых автомобилей по полосе, предназначенной для общественного транспорта. 

Проект по автоматической фиксации был запущен месяц назад. Ранее за нарушением ПДД на это участке следили мобильные комплексы. Они и сейчас продолжают мониторинг, но не способны выявить все нарушения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские водители более 2,6 тыс. раз нарушили правила остановки в ноябре. 

Видео: vk.com/spb112

Теги: камеры видеонаблюдения, нарушения пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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