Петербургские водители более 2,6 тыс. раз нарушили правила остановки в ноябре

Нарушения фиксируют мобильные парконы.

За ноябрь 2020 мобильные парконы зафиксировали в Петербурге более 2,5 тыс. нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга.

Знаки "Остановка запрещена" с табличкой "Время действия" установлены в тех местах, где проводится уборка улиц. Ответственность за их нарушение предполагает штраф в 3 тыс. рублей. Больше всего нарушителей зафиксировали в Калининском, Красногвардейском, Выборгском и Красносельском районах.

На данный момент в городе работаю 27 мобильных парконов. Они помогают инспекторам ГИБДД выявить тех, кто оставил свою машину в неположенном месте. Паркован проезжает не менее 3 раз с интервалом в не менее 5 минут один участок для того, чтобы зафиксировать реальное нарушение.

Впервые "Парконы" начали применяться в Калининском районе осенью 2019, сейчас их используют во всех районах города.

Фото: Piter.TV