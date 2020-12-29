Спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Возгорание на Калининской овощебазе в Петербурге локализовано. Об этом нашей редакции рассказали спасатели. В настоящее время ликвидируется открытие горение.

Уточнение по пожару, пр. Непокоренных д. 63. В 20.07 локализация, ликвидация открытого горения – сообщили Piter.tv в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Информация о пожаре на складе, расположенном на проспекте Непокоренных, поступила около семи часов вечера.

На овощебазе загорелась надстройка 2-этажного здания, где раньше располагалась столовая овощебазы. До инцидента в здании находился склад древесины и станков для деревообработки.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, в результате пожара погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, пожар тушат по рангу 1-БИС. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Фото: Piter.tv