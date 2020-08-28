Возгорание машины после ДТП на Лифляндской попало на видео

Огонь полностью охватил одно из транспортных средств.

Накануне в Петербурге на Лифляндской улице столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Одно из транспортных средств сгорело после ДТП. Возгорание машины и действия спасателей попали на видео.

На кадрах видно густой дым. Судя по видео, огонь зацепил не только легковое авто, однако грузовик оттащили от нее подальше, чтобы он полностью не перекинулся на второе транспортное средство.

Напомним, ДТП произошло 27-го августа. В результате аварии пострадала девушка 17-ти лет. Момент столкновения машин вы можете увидеть здесь.

Видео: Piter.TV