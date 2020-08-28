В ДТП на Лифляндской пострадала несовершеннолетняя пассажирка

Спасателям пришлось тушить авто.

Вчера, 27 августа, в Адмиралтейском районе в Петербурге в ДТП пострадала несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

По предварительным данным, авария произошла около 19:25 на Лифляндской улице у дома №2. Одно из транспортных средств загорелось после столкновения. Пассажирка 17-ти лет получила травмы легкой степени тяжести.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Выборгской набережной перевернувшаяся иномарка показала брейк-данс на крыше.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK