На Выборгской набережной перевернувшаяся иномарка показала брейк-данс на крыше

О пострадавших в одиночном ДТП пока ничего неизвестно.

Накануне вечером, 27 августа, на Выборгской набережной иномарка устроила неожиданный и опасный перформанс. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Белая машина, как видно на записи, вылетела на разделительную полосу и перевернулась, сделав кульбит. На крыше автомобиль проехал еще несколько метров, не переставая крутиться. Вероятно, автомобилист не справился с управлением: на газон машина залетела уже противоположным боком, развернувшись почти на 180 градусов.

В каком состоянии находится водитель, пока неизвестно. Также нет информации о том, был ли кто-то в машине помимо водителя.

Ранее мы рассказывали, что три иномарки сгорели ночью на севере Петербурга.

Видео: Piter.TV