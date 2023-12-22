Воздух в Петербурге 27 мая прогрелся до +27,8 градусов

Сегодняшний день стал теплее, чем была прошлая пятница, 24 мая, с максимальной температурой +27,2 градусов.

В День города в Петербурге температура воздуха достигла +27,8 градусов и стала третьей в ряду наблюдений для 27 мая. Об этом в своем tg-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Максимальная температура сегодня смогла превзойти значения прошлого века, сначала 1995 и 2009 годы с их +26 градусами, а потом перекрыла значения позапрошлого века, побив рекорды 1887 и 1889 годов с температурами выше +27 градусов. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Также сегодняшний день стал теплее, чем была прошлая пятница, 24 мая, с максимальной температурой +27,2 градусов.

В связи с жарой в Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности. В большинстве районов города ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

Фото: Piter.TV