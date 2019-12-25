Воздух в Ленобласти в воскресенье прогреется до +28 градусов

Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Стало известно, какая погода ожидается в Ленинградской области 19 июля. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в предстоящее воскресенье в Ленобласти ночью ожидается небольшая, а днем – переменная облачность. Сама погода планируется преимущественно без осадков.

Ветер примет переменные направления и будет дуть со скоростью в 2-5 метра в секунду, а днем на западе области примет западное направление, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха составит +10...+15 градусов, а дневная – +23...+28 гр.

Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее мы сообщали о том, что на субботу в 47 регионе объявлено штормовое предупреждение.

Фото: Piter.tv