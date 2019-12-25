В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение на субботу

Жителям региона лучше не использовать открытый огонь и не разводить костры.

Представители МЧС Ленинградской области предупредили жителей региона о погоде 18 июля. Как сообщили представители ведомства со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в 47 регионе ожидаются грозы.

В связи с такой погодной обстановкой жителям рекомендовано не использовать открытый огонь и не разводить костры. В рекомендации также входят запрет посещения лесов и выхода на водные объекты. В случае возникновения любой ЧС необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 01 или 101. Для владельцев мобильных телефонов – номер 112 или 101.

Ранее мы сообщали о том, что в оздоровительных лагерях Ленобласти отдохнули 4 тысячи петербуржцев. Первые смены уже подходят к концу.

Фото: Piter.tv