Воздух в Ленобласти в начале недели прогреется до +30 градусов

Ленинградскую область 8 и 9 июня ждет жаркая погода.
По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник местами ожидаются ливневые дожди и грозы. Во время грозы порывы ветра могут достигать 13-18 м/с. Дневная температура воздуха достигнет 25-30 градусов тепла.
На следующий день, 9 июня, в отдельных районах 47 региона возможны ливни, грозы, при грозах порывистый ветер. Воздух прогреется до 31 градуса со знаком "плюс".
Ранее мы сообщали о том, что 8 июня Петербург ждут грозы и сильный ветер. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов, а атмосферное давление упадет до 758 миллиметров ртутного столба.
Фото: Piter.tv
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