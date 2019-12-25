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Воздух в Ленобласти в начале недели прогреется до +30 градусов
Сегодня, 16:28
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fvbykov

Воздух в Ленобласти в начале недели прогреется до +30 градусов

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Прогноз погоды на начало второй недели июня приводят в ГУ МЧС по 47 региону.

Ленинградскую область 8 и 9 июня ждет жаркая погода.

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник местами ожидаются ливневые дожди и грозы. Во время грозы порывы ветра могут достигать 13-18 м/с. Дневная температура воздуха достигнет 25-30 градусов тепла. 

На следующий день, 9 июня, в отдельных районах 47 региона возможны ливни, грозы, при грозах порывистый ветер. Воздух прогреется до 31 градуса со знаком "плюс".

Ранее мы сообщали о том, что 8 июня Петербург ждут грозы и сильный ветер. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов, а атмосферное давление упадет до 758 миллиметров ртутного столба.

Фото: Piter.tv

Теги: жара, ленобласть
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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