Воздух в Ленобласти в начале недели прогреется до +30 градусов

Прогноз погоды на начало второй недели июня приводят в ГУ МЧС по 47 региону.

Ленинградскую область 8 и 9 июня ждет жаркая погода.

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник местами ожидаются ливневые дожди и грозы. Во время грозы порывы ветра могут достигать 13-18 м/с. Дневная температура воздуха достигнет 25-30 градусов тепла.

На следующий день, 9 июня, в отдельных районах 47 региона возможны ливни, грозы, при грозах порывистый ветер. Воздух прогреется до 31 градуса со знаком "плюс".

Ранее мы сообщали о том, что 8 июня Петербург ждут грозы и сильный ветер. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов, а атмосферное давление упадет до 758 миллиметров ртутного столба.

Фото: Piter.tv