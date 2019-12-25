В понедельник Петербург ждут грозы и сильный ветер

При этом температура воздуха днем составит 25-27 градусов.

В понедельник, 8 июня, Петербург ждут грозы и сильный ветер. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ по городу и области, ссылаясь на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

При этом температура воздуха днем составит 25-27 градусов, а атмосферное давление упадет до 758 миллиметров ртутного столба. В связи с этим спасатели призывают горожан по возможности остаться дома. Водителям рекомендуют использовать гараж или оставлять автомобиль подальше от деревьев.

Ранее мы писали, что в Петербурге произошел первый лесной пожар.

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