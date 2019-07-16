Пожар произошел в квартале Молодежного участкового лесничества Курортного лесопарка.

Как стало известно, на этой неделе в Петербурге произошел первый лесной пожар. Это случилось в в 112-м квартале Молодежного участкового лесничества Курортного лесопарка. Горело около двух гектаров. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

В комитете рассказали, что у деревьев обгорела кора, но они, к счастью, остались жизнеспособны. В лесу установили информационные щиты, в публичных местах расклеили предупреждающие листовки, лесничие патрулируют районы и беседуют с жителями, а в школах еще до начала противовирусных мероприятий были проведены специальные занятия.

Причиной пожара стала сухая погода и сильный ветер, из-за чего огонь быстро распространился. Пожар все же удалось быстро локализовать и потушить.

Напомним, что в Петербурге действует запрет на посещение лесов, парков и скверов, а также действует противопожарный режим.

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Фото: gov.spb.ru