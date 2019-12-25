Градостроительный совет Петербурга с третьего раза одобрил проект памятника Ушакову

Заседания по поводу бронзового адмирала собирались в декабре и марте.

В Градостроительном совете Петербурга с третьего раза одобрили проект памятника адмиралу Ушакову. Соответствующий протокол появился после заседания комитета по градостроительству и архитектуре 5 июня на сайте КГА. Проект поддержали 15 членов совета, четверо высказались против.

Решили: одобрить эскизный проект, рекомендовать авторам доработать проект с учетом замечаний Градостроительного совета в части уточнения решения постамента и благоустройства прилегающей территории. протокол заседания

С памятником адмиралу, который планируется установить на площади Труда, в Градсовете работают с декабря, в марте состоялось второе заседание, после которого проект также отправили на доработку. 27 мая состоялась третья встреча. Рецензент сделал новые замечания дробности в деталях и пропорциях постамента и решении светильников, а также предложил связать решение скамей, ограждения и светильников с решением памятника и подумать о зеленом обрамлении адмирала.

Петербургский ветеран признался, что у "бедной страны нет денег на памятник" героям-тральщикам.

Фото: пресс-служба Смольного