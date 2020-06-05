Петербургский ветеран признался, что у "бедной страны нет денег на памятник" героям-тральщикам

Об этом Николай Иванов сообщил Piter TV после того, как совершил торжественный выстрел, приуроченный к 74-летию снятия морской минной блокады Ленинграда.

В 12 часов дня 5 июня, с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости был произведен торжественный выстрел из пушки, посвященный прорыву морской минной блокады Ленинграда. Почетный жест был выполнен ветераном ВОВ, капитаном 2-го ранга в отставке Николаем Ивановым.

Сегодня, 5 июня 1946 в году в этот день, 74 года тому назад была прорвана морская минная блокада Ленинграда. Я надеюсь, что петербуржцы, ленинградцы, знают, что во время войны немцы и финны выставили в заливе 80 тысяч мин. Николай Иванов, капитан 2-го ранга в отставке, ветеран боевых действий

Николай Михайлович стал инициатором установки и создания памятника, посвященного подвигу тральщиков во время прорыва блокады, в Кронштадте у Итальянского пруда. Однако сейчас, по словам ветерана, денег на установку памятника недостаточно.

В нашей бедной стране денег на памятник, на подвиг, на оценку подвига морякам тральщикам не нашлось. Ни у флота, ни у министерства обороны. Николай Иванов, капитан 2-го ранга в отставке, ветеран боевых действий

Сейчас, однако, подвиг тральщиков воспевает памятный знак на Серафимовском кладбище Петербурга.



В рамках исторической справки сообщим, что операции по очистке Финского залива от мин начались в сентябре 1944 года. Прорыв морской блокады Ленинграда состоялся 5 июня 1946 года. В этот день был проложен первый безопасный путь в Балтийское море: по Большому корабельному фарватеру от Кронштадта до фарватера Таллин—Хельсинки. В полную силу заработал Ленинградский морской порт, что позволило разрушенному городу быстро восстановится.

Видео: Piter.TV

Фото: gov.spb.ru