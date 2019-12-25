Воздух в Ленобласти 6 июля прогреется до +24 градусов

Атмосферное давление будет понижаться.

Опубликован прогноз погоды в Ленинградской области на понедельник, 6 июля. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в 47 регионе завтра ожидается преобладание облачной погоды.

Дождь ожидается в большинстве районов области – ночью небольшой, местами умеренный, днем – кратковременный. Ветер примет юго-западное, южное направления и будет дуть со скоростью в 8-13 м/с, ночью и утром местами возможны порывы до 15-18 м/с. Ночная температура воздуха составит 13-18 градусов со знаком "плюс", а днем – +19...+24 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

Отметим, что в регионе на предстоящий понедельник в связи с порывами ветра объявлено штормовое предупреждение.

Фото: Piter.tv