В Ленобласти 6 июля ожидается штормовая погода

Опасность разного рода происшествий по-прежнему сохраняется.

Представители ГУ МЧС по Ленинградской области выступили с штормовым предупреждением в регионе на предстоящий понедельник. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", на территории 47 региона 6 июля ночью и утром ожидаются усиленные порывы ветра в 15-18 м/с.

Ранее представители МЧС региона выступили с аналогичным заявлением.

Как предупреждают спасатели, в связи со сложившейся метеорологической обстановкой в эти два дня повышается вероятность ДТП на дорогах региона, происшествий в акваториях Ленобласти, замыканий на линиях передач и аварий на объектах ЖКХ и других происшествий.

Фото: Piter.tv