В Ленобласти в ближайшие два дня ожидается сильный ветер

В воскресенье и понедельник в регионе сохраняется опасная метеорологическая обстановка.

Представители ГУ МЧС Ленинградской области выступили с штормовым предупреждением на ближайшие два дня. По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 5 и 6 июля в регионе ожидаются ливни и грозы с порывами ветра в 15-18 метров в секунду.

Как предупреждают спасатели, в связи со сложившейся метеорологической обстановкой в эти два дня повышается вероятность ДТП на дорогах региона, происшествий в акваториях Ленобласти, авиапроисшествий и аварий на железной дороге, а также замыканий на линиях передач и аварий на объектах ЖКХ. Спасатели не исключают природные пожары, возможное подтопление жилого сектора, поражения объектов, не оборудованных громоотводами.

В связи со сложившейся ситуацией спасатели рекомендуют жителям сохранять все возможные меры предосторожности.

Фото: Piter.tv