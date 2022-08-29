В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении "черных" риелторов

Злоумышленниками оказались оказались два брата из Архангельской области 35 и 40 лет и еще шесть человек.

В отношении риелторов, заставлявших продавать людей доли в квартирах, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в среду, 9 августа.

Еще в сентябре 2022 года была пресечена деятельность группы, которую подозревали в серии мошенничеств в сфере недвижимости. "Черными" риелторами оказались два брата из Архангельской области 35 и 40 лет. К деятельности были привлечены 41-летний житель Северной столицы и еще пять человек.

По версии следствия, злоумышленники продавали свои услуги людям, у которых возникли споры с родственниками по разделу общей недвижимости. Клиенту предлагали выкупить его долю в спорной квартире, но по заниженной цене из-за обременения.

Уголовное дело возбудили 8 августа по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (в ней).

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Фото: Piter.TV