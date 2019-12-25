Обвиняемый в петербургском суде не признался в краже у пенсионерки 26 тысяч рублей

Петербургский суд вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении петербуржца, который украл у пенсионерки 26 тысяч рублей.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (кража со значительным ущербом). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, 3 августа обвиняемый находился в квартире на Заводском проспекте. Под предлогом замены электрооборудования мужчина похитил у пенсионерки 26 тысяч рублей.

Обвиняемый вину не признал. По его словам, никакого преступления не было, а отношения между ним и пенсионеркой – гражданско-правовые.

Суд назначил ему арест до октября.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения по делу об убийстве по найму.

Фото: Piter.TV