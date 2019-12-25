В Петербурге возбудили уголовное дело после смертельного столкновения ВАЗа с мусоровозом

Пассажир "ВАЗа", 46-летняя женщина, от полученных травм скончалась в приемном покое больницы.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о том, что после смертельного столкновения ВАЗа с мусоровозом в Северной столице возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напоним, что инцидент произошел 19 сентября. Как уточнили Piter.tv в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла на 50-м километре трассы "Петербург - Ручьи". Как оказалось, автомобиль "ВАЗ 2115" с 30-летним водителем за рулем выехал на встречную полосу. В итоге автомобиль врезался в мусоровоз Volvo, а после ещё столкнулся с автомобилем "Лада Ларгус". В результате ДТП скончалась пассажир "ВАЗа" 46-летняя женщина.

Правоохранители выяснили, что у водителя "ВАЗа" не было прав на управление машиной.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП во Всеволожском районе пострадали дети.

Фото:vk.com/spb_today