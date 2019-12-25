В ДТП во Всеволожском районе пострадали дети

Столкнулась легковушка и самосвал.

В воскресенье, 20 сентября, во Всеволожском районе столкнулась "Лада" и самосвал "Вольво". Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Колтушском шоссе. По словам правоохранителей, на этом участке также наблюдается пробка из-за аварии. Кроме того, движению мешает разлив масла и антифриза в 9 км в сторону Всеволожска.

Известно, что в аварии пострадали три ребёнка. О состоянии водителей ничего неизвестно.

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