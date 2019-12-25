  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Конфликт подростков на Ярослава Гашека перерос в уголовное дело
Сегодня, 9:03
157
himif

Конфликт подростков на Ярослава Гашека перерос в уголовное дело

0 0

У четверых несовершеннолетних изъяли кастет, балаклаву и нож.

Петербургская полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после конфликта подростков во Фрунзенском районе. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел вечером 30 сентября на улице Ярослава Гашека.

Полиция задержала на месте 19-летнего юношу и компанию из четырех подростков 16-17 лет. Выяснилось, что двое девушек и два парня повздорили с совершеннолетним юношей у дома 35 по Балканской площади. В ходе конфликта один из подростков выстрелил в обидчика из сигнального пускового устройства, но, к счастью, никто не пострадал. У участников перепалки изъяли кастет, нож и балаклаву.

Несовершеннолетних поместили в медучреждение до приезда законных представителей. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

Драка со стрельбой на Руставели попала на видео.

Фото: пресс-служба ГУ МВД

Теги: конфликт, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии