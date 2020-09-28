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Драка со стрельбой на Руставели попала на видео

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Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В воскресенье, 27 сентября, на улице Руставели произошла драка со стрельбой. Пресс-служба МВД по Петербургу и области предоставило видео с момента происшествия.

Полицейские установили, что 39-летний неработающий петербуржец в ходе обоюдной драки выстрелил из принадлежащего ему травматического пистолета в 37-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали. В отношении ранее судимого злоумышленника составили протокол за появление в состоянии опьянения в общественном месте. Также возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Теги: драка, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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