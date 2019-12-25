Мужчину госпитализировали после драки со стрельбой на Руставели

Владелец травматического оружия ранее был судим.

Драка на улице Руставели закончилась стрельбой. Инцидент произошел 27-го сентября, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Полиция установила, что во дворе дома №48/3 39-летний неработающий петербуржец в ходе обоюдной драки выстрелил из пневматического пистолета в 37-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Злоумышленника задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции, где на него составили протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Ранее мужчина уже был судим. У обидчика изъяли пистолет. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Удельном рынке во время смены скончался продавец.

Фото: Piter.TV