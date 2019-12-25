На Удельном рынке во время смены скончался продавец

В день гибели мужчина жаловался на здоровье.

Днем 27 сентября в полицию Приморского района Петербурга поступила информация о смерти продавца на Удельном рынке. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Работники рынка помогли стражам порядка установить личность погибшего. Выяснилось, что тело продавца нашла 55-летняя женщина. Она рассказала, что мужчина продавал на рынке вещи. С утра он жаловался на здоровье, а около 15 часов ему стало плохо, и была вызвана скорая помощь.

Ранее мы писали, что полиция возбудила уголовное дело после убийства мужчины в Сосновке.

Фото: pixabay.com