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На Удельном рынке во время смены скончался продавец
Сегодня, 9:32
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Alena_Zinovieva

На Удельном рынке во время смены скончался продавец

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В день гибели мужчина жаловался на здоровье.

Днем 27 сентября в полицию Приморского района Петербурга поступила информация о смерти продавца на Удельном рынке. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Работники рынка помогли стражам порядка установить личность погибшего. Выяснилось, что тело продавца нашла 55-летняя женщина. Она рассказала, что мужчина продавал на рынке вещи. С утра он жаловался на здоровье, а около 15 часов ему стало плохо, и была вызвана скорая помощь.

Ранее мы писали, что полиция возбудила уголовное дело после убийства мужчины в Сосновке.

Фото: pixabay.com

Теги: здоровье, смерть, удельный рынок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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