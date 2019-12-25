Полиция возбудила уголовное дело после убийства мужчины в Сосновке

По одной из версий, мужчину могли ограбить и убить.

В воскресенье, 27 сентября, около девяти часов утра в лесопарке "Сосновка" Выборгского района был найден окровавленный труп мужчины.

Тело с колото-резанными ранами находилось в дренажной трубе. Погибшим оказался 40-летний мужчина, который жил на проспекте Культуры. Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

По одной из версий, мужчину могли ограбить и убить. Полиция на месте преступления изъяла следы, одежду трупа, рюкзак и поясную сумку. Орудие убийства при этом поблизости не нашли.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП